«Все произошло 2-го»: Шуфутинский объяснил выбор даты для песни «3 сентября»

— Я ее не придумал, это (композитор — прим. «ВМ») Игорь Николаев придумал. Никто не признается, ни он, ни (продюсер Игорь — прим. «ВМ») Крутой, что это значит в нашей жизни, 3 сентября, это стихийно произошло, как они говорят, и я тоже так думаю. Просто создавать еще какую-то дату… Мы же не создавали ее, просто так случилось. На самом деле, все-то произошло не 3-го, а 2-го: 2-го все было всерьез, а третьего кипиш получился, понимаете, — заявил певец, его цитирует Telegram-канал «Москва 24».