Врач-педиатр Власов: самые опасные грибы — бледные поганки

Мухоморы и строчки обыкновенные представляют не меньшую опасность.

Источник: Комсомольская правда

Врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Михаил Власов рассказал, какие грибы являются самыми опасными и могут привести к быстрой гибели.

Самым опасным ядовитым грибом считается бледная поганка.

Бледные поганки содержат аманитотоксины. Отравление приводит к повреждению печени, отеку головного мозга и смерти.

Если человек выживает, то может потребоваться трансплантация печени.

Не мене опасен мухомор вонючий. Клиническая картина отравления проявляется похожим образом, как и с поганками.

— Серьезную опасность представляют и строчки обыкновенные. Они вызывают поражение печени и почек, а также судороги и неврологические расстройства, — рассказывает врач NEWS.ru.

Свинушки провоцируют паксилюсный синдром. Последствия их употребления — тошнота, рвота, диарея. Может так же быть поражение печени и почек.

Грибы из родов волоконница и говорушка приводят к брадикардии, бронхоспазму, повышенному слюноотделению и даже остановке дыханию.