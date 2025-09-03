Врач-педиатр Власов: самые опасные грибы — бледные поганки

Врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Михаил Власов рассказал, какие грибы являются самыми опасными и могут привести к быстрой гибели.
Самым опасным ядовитым грибом считается бледная поганка.
Бледные поганки содержат аманитотоксины. Отравление приводит к повреждению печени, отеку головного мозга и смерти.
Если человек выживает, то может потребоваться трансплантация печени.
Не мене опасен мухомор вонючий. Клиническая картина отравления проявляется похожим образом, как и с поганками.
— Серьезную опасность представляют и строчки обыкновенные. Они вызывают поражение печени и почек, а также судороги и неврологические расстройства, — рассказывает врач NEWS.ru.
Свинушки провоцируют паксилюсный синдром. Последствия их употребления — тошнота, рвота, диарея. Может так же быть поражение печени и почек.
Грибы из родов волоконница и говорушка приводят к брадикардии, бронхоспазму, повышенному слюноотделению и даже остановке дыханию.