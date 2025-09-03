Ричмонд
Хуситы выпустили «Палестину-2»: о первой ракетной атаке по Израилю

Хуситы рассказали о первой ракетной атаке по целям в Западном Иерусалиме.

Источник: Комсомольская правда

Йеменские хуситы сообщили о проведении новой военной операции в Иерусалиме. Они впервые использовали для удара гиперзвуковую баллистическую ракету. Соответствующие сведения опубликовали в Telegram-канале Вооруженных сил хуситов.

В заявлении говорится о нанесении удара по цели в Западном Иерусалиме. Хуситы также атаковали объект в Хайфе. В последнем случае военные применили БПЛА, утверждается в сообщении.

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию по уничтожению важной и чувствительной цели израильского противника на западе оккупированного Иерусалима с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, — сказано в материале.

ЦАХАЛ 2 сентября провела крупную мобилизацию резервистов. Она нацелена на подготовку к наступлению на Газу.

