Врач перечислила самые вредные для зубов сладости

Известно, что в сладкой среде активно размножаются бактерии, которые вредят зубам. Поэтому, самыми вредными считаются сладости, которые способны надолго оставаться на поверхности зубов и между ними. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» ортодонт Марьяна Барагунова.