Врач перечислила самые вредные для зубов сладости

Известно, что в сладкой среде активно размножаются бактерии, которые вредят зубам. Поэтому, самыми вредными считаются сладости, которые способны надолго оставаться на поверхности зубов и между ними. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» ортодонт Марьяна Барагунова.
— Особую угрозу представляют продукты с липкой текстурой: ириски, карамель, мармелад, зефир и шоколадные батончики. Такие сладости надолго задерживаются в полости рта, прилипают к эмали и в труднодоступных местах могут оставаться часами, — сообщила медик.
Она уточнила, что не менее опасны сладкие газированные напитки — если пить их регулярно и не заботиться о тщательной гигиене, риск развития кариеса значительно возрастает, подчеркнула доктор.
Ранее 360.ru рассказал, что молочный шоколад содержит много сахара и добавок, которые негативно влияют на зубную эмаль.
А вот минеральная вода, молочные продукты, орехи, зелёные овощи и твёрдые овощи способствуют увеличению выработки слюны, которая, в свою очередь, помогает нейтрализовать кислоты, передает телеканал «Царьград».