Правительство РФ выделит на ликвидацию БРЭ 303 миллиона рублей

Правительство России направит 303 миллиона рублей на завершение ликвидации организации «Большая российская энциклопедия». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут выделены в 2025 году из резервного фонда правительства.
Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, финансирование предназначено для погашения задолженности по зарплатам сотрудникам, выплат при их увольнении, а также для окончательных расчетов по всем обязательствам организации. Субсидия поступит автономной некоммерческой организации «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия”».
Контроль за целевым использованием этих средств возложен на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ведомство должно отчитаться о расходовании выделенных денег и представить итоговый доклад в правительство не позднее 1 марта 2026 года.
