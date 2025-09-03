Ричмонд
Правительство РФ выделит на ликвидацию БРЭ 303 миллиона рублей

Средства будут выделены в 2025 году из резервного фонда правительства.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России направит 303 миллиона рублей на завершение ликвидации организации «Большая российская энциклопедия». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут выделены в 2025 году из резервного фонда правительства.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, финансирование предназначено для погашения задолженности по зарплатам сотрудникам, выплат при их увольнении, а также для окончательных расчетов по всем обязательствам организации. Субсидия поступит автономной некоммерческой организации «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия”».

Контроль за целевым использованием этих средств возложен на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ведомство должно отчитаться о расходовании выделенных денег и представить итоговый доклад в правительство не позднее 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что правительство выделит на поддержку образовательного кредитования свыше 2,5 млрд рублей. Платить только проценты по кредиту можно весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания.