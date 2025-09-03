Правительство РФ выделит на ликвидацию БРЭ 303 миллиона рублей

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, финансирование предназначено для погашения задолженности по зарплатам сотрудникам, выплат при их увольнении, а также для окончательных расчетов по всем обязательствам организации. Субсидия поступит автономной некоммерческой организации «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия”».