Появилось видео «пропавшей минуты» из камеры Эпштейна

Телеканал Fox News опубликовал «пропавшую минуту» с камер видеонаблюдения, расположенных у тюремной камеры покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее в документах Министерства юстиции США упоминалось об 11-часовой записи, сделанной у камеры Эпштейна в нью-йоркской тюрьме, где отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года.
На опубликованных кадрах видно, как происходит переключение данных с камер ровно в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. «Пропавшая минута» начинается в 23:59, и в течение этого времени ничего не происходит, передает телеканал.
Ранее федеральное бюро расследований США заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна. Содержимое этого короткого, но ранее отсутствовавшего видеофрагмента ранее не раскрывалось. Также остается неясным, по какой причине минута записи была утеряна или не включена в первоначальный видеоматериал, опубликованный в июле.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.