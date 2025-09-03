Ричмонд
Названы неожиданные полезные свойства груши

Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о неожиданных полезных свойствах груши.

Источник: Комсомольская правда

Груша — один из самых полезных фруктов из-за высокого содержания клетчатки, об этом сообщил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

— Благодаря высокому содержанию клетчатки, груша улучшает моторику кишечника, способствует росту полезной микрофлоры, снижает риск запоров, особенно у пожилых людей и детей, — рассказал доктор.

По его словам, грушу следует включать в рацион как часть профилактики хронических заболеваний — особенно людям с риском запоров, ожирения, сердечно-сосудистых патологий, атеросклероза и даже рака.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что груша содержит флавоноиды — вещества, которые положительно влияют на эластичность кровеносных сосудов.

По данным 360.ru, эфирные масла в грушах повышают защитные силы организма, оказывают противовоспалительное действие, улучшают настроение и помогают бороться с депрессией.