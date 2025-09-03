Ричмонд
В США обнародовали ту самую «пропавшую» из видео минуту у камеры Эпштейна: о чем фрагмент

Fox обнародовал пропавшую с камер наблюдения минуту у камеры Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американское Министерство юстиции опубликовало запись с камеры видеонаблюдения у тюремной комнаты секс-преступника Джеффри Эпштейна. Однако в материалах отсутствовал фрагмент длительностью в минуту. Телеканал Fox обнародовал этот отрывок.

На видео запечатлена ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Запись с камеры, выложенная Минюстом длится порядка 11 часов. Однако на ней не хватало фрагмента с 23:59.

Как оказалось, за «пропавшую» минуту ничего не произошло. Стало известно, что последние 60 секунд 9 августа исчезли из записей из-за перезагрузки камер.

Американский Конгресс между тем опубликовал порядка 33 тысяч документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Часть информации в документах была отредактирована.