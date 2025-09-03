Ричмонд
Отдохнуть еще успеем: назван самый выгодный месяц для отпуска в этом году

Экономист Балынин: до конца года выгоднее всего взять отпуск в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Лето закончилось, но отдохнуть в сезон успели не все. Когда выгоднее взять отпуск до конца текущего года, рассказал изданию «Газета.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

— Россиянам до конца 2025 года выгоднее всего уйти в отпуск в октябре, наименее выгодно — в ноябре, — цитирует издание собеседника.

Экономист уточнил, что нюансов и деталей расчета много, но за календарные дни отпуска выплачиваются отпускные, а за дни трудовой деятельности выплачивается зарплата. При этом, оплата отпуска всегда производится заранее — не позднее чем за три дня до его начала.

Кстати, эксперты рекомендуют постепенно перестраивать отпускной режим дня под рабочий, передает RT. Для этого можно заранее сдвигать время подъёма и отхода ко сну по 15—20 минут. Перед сном лучше всего создавать приятную атмосферу — к примеру, стоит отложить гаджеты и включить расслабляющую музыку.

Справиться с акклиматизацией после отпуска поможет и сбалансированное питание. Специалисты рекомендуют употреблять индейку, курицу, сыр, творог, орехи и бобовые, сообщил 360.ru.