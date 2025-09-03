Отдохнуть еще успеем: назван самый выгодный месяц для отпуска в этом году

Экономист уточнил, что нюансов и деталей расчета много, но за календарные дни отпуска выплачиваются отпускные, а за дни трудовой деятельности выплачивается зарплата. При этом, оплата отпуска всегда производится заранее — не позднее чем за три дня до его начала.