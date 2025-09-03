Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригласил президента Польши Навроцкого на саммит G20

Саммит состоится в 2026 году в Майами в американском штате Флорида.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригласил польского лидера Кароля Навроцкого на саммит Группы двадцати, который будет проводиться в следующем году в США.

Об этом рассказал президент Польши в ходе пресс-конференции.

«Я получил приглашение от президента Дональда Трампа на предстоящий в следующем году саммит G20», — сказал он.

Саммит состоится в 2026 году в городе Майами в американском штате Флорида. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что польская сторона попросит США пригласить её в G20. До этого он рассказывал, Польша хочет получить место в Группе двадцати до 2030 года.

Ранее Навроцкий заявил, что Трамп дал гарантии безопасности, в том числе за счёт увеличения военного контингента Соединённых Штатов в Польше.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше