Трамп пригласил президента Польши Навроцкого на саммит G20

Саммит состоится в 2026 году в городе Майами в американском штате Флорида. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что польская сторона попросит США пригласить её в G20. До этого он рассказывал, Польша хочет получить место в Группе двадцати до 2030 года.