Трамп пригласил президента Польши Навроцкого на саммит G20

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригласил польского лидера Кароля Навроцкого на саммит Группы двадцати, который будет проводиться в следующем году в США.
Об этом рассказал президент Польши в ходе пресс-конференции.
«Я получил приглашение от президента Дональда Трампа на предстоящий в следующем году саммит G20», — сказал он.
Саммит состоится в 2026 году в городе Майами в американском штате Флорида. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что польская сторона попросит США пригласить её в G20. До этого он рассказывал, Польша хочет получить место в Группе двадцати до 2030 года.
Ранее Навроцкий заявил, что Трамп дал гарантии безопасности, в том числе за счёт увеличения военного контингента Соединённых Штатов в Польше.