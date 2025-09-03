Россиян предупредили об ответственности за угрозы в интернете

Обвинения или угрозы в интернете могут стоить свободы нарушителям, об этом сообщил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» адвокат Юрий Шофаренко.
— Ложные обвинения и клевета в адрес конкретных людей могут повлечь штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Угрозы убийством предусматривают до пяти лет лишения свободы, — сообщил специалист.
Он добавил, что также преследуется законом публикация личной информации без согласия, в том числе, фото и разглашение переписки или записи разговора.
RT ранее сообщил, что в интернете дети могут столкнуться с травлей, оскорблениями, угрозами или публикацией личных данных без их согласия. Это наносит серьёзный психологический ущерб.
Такие действия называются кибербуллингом, передает 360.ru. И, хотя в российском законодательстве нет прямого определения кибербуллинга, это не значит, что они останутся безнаказанными.