Россиян предупредили об ответственности за угрозы в интернете

Адвокат Шофаренко: клевета и угрозы в интернете грозят лишением свободы.

Источник: Комсомольская правда

Обвинения или угрозы в интернете могут стоить свободы нарушителям, об этом сообщил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» адвокат Юрий Шофаренко.

— Ложные обвинения и клевета в адрес конкретных людей могут повлечь штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Угрозы убийством предусматривают до пяти лет лишения свободы, — сообщил специалист.

Он добавил, что также преследуется законом публикация личной информации без согласия, в том числе, фото и разглашение переписки или записи разговора.

RT ранее сообщил, что в интернете дети могут столкнуться с травлей, оскорблениями, угрозами или публикацией личных данных без их согласия. Это наносит серьёзный психологический ущерб.

Такие действия называются кибербуллингом, передает 360.ru. И, хотя в российском законодательстве нет прямого определения кибербуллинга, это не значит, что они останутся безнаказанными.