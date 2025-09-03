Названы нетипичные признаки рака яичников, которые часто игнорируют

Рак яичников часто проявляет себя симптомами, которые женщины игнорируют — это могут быть запоры или вздутие живота, об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» врач-онкогинеколог Алексей Чичигин.
— Вздутие, тяжесть в животе — симптом, который может быть связан с раком яичников. В случае с онкологическим процессом живот становится плотным, и при малейшем надавливании появляется неприятная боль. Перебои в работе кишечника, запоры или, наоборот, диарея, частые позывы к мочеиспусканию, тоже могут быть признаком рака, — заявил медик.
Доктор уточнил, что иногда пациентки могут испытывать постоянную тошноту, быстрое насыщение после небольших порций пищи, утомляемость, резкое снижение веса.
Ранее телеканал «Царьград» рекомендовал женщинам регулярно проходить обследование малого таза, включая ультразвуковое исследование и анализ крови на онкомаркер СА 125, чтобы своевременно выявить возможное заболевание.
Комплексное обследование для женщин включает общий гинекологический мазок, важно также проходить цитологическое исследование шейки матки, передает 360.ru.