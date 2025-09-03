Названы нетипичные признаки рака яичников, которые часто игнорируют

— Вздутие, тяжесть в животе — симптом, который может быть связан с раком яичников. В случае с онкологическим процессом живот становится плотным, и при малейшем надавливании появляется неприятная боль. Перебои в работе кишечника, запоры или, наоборот, диарея, частые позывы к мочеиспусканию, тоже могут быть признаком рака, — заявил медик.