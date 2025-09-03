Арбуз против дыни: стало известно, какие плоды популярнее у россиян

— Лидерами потребительских предпочтений оказались черешня, арбузы и нектарины. Арбузы заказывали в два раза чаще, чем дыни. Среди других ягод лидерство сохранила черешня, спрос на которую почти в полтора раза больше клубники, — говорится в опубликованном сообщении.