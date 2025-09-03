Арбуз против дыни: стало известно, какие плоды популярнее у россиян

Арбуз и дыня, клубника и черешня — какие из этих плодов больше любят россияне, решили выяснить аналитики. Результаты исследования, которые, к слову, некоторым наверняка покажутся неожиданными, опубликовало издание «Газета.Ru».
— Лидерами потребительских предпочтений оказались черешня, арбузы и нектарины. Арбузы заказывали в два раза чаще, чем дыни. Среди других ягод лидерство сохранила черешня, спрос на которую почти в полтора раза больше клубники, — говорится в опубликованном сообщении.
Любопытно, что на третьем месте среди ягод оказалась голубика, за ней — ежевика и смородина. Кстати, нектарины россияне заказывали в два раза чаще, чем, казалось бы, привычные абрикосы.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что арбуз богат витаминами и антиоксидантами, которые повышают иммунитет, стимулируют работу головного мозга, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Обладая мочегонным эффектом, он стимулирует работу почек, а сладкая мякоть улучшает структуру кожи.
А в составе черешни находится большое количество мелатонина — гормона сна, благодаря чему ягода действует как легкое снотворное и помогает нормализовать циркадные ритмы, передает 360.ru.