Наркоторговца из Колумбии обвинили в эксплуатации животного: вот чем он кормил своего крокодила

Колумбийские полицейские поймали наркоторговца, который подозревается в том, что скармливал своих жертв крокодилу, которого содержал в качестве питомца. Об этом информирует издание El Heraldo de Mexico.
Сообщается, что из-за этого Робинсон Зулуага Арройо, который известен в криминальных кругах под кличкой Эль Локо (Безумец), вдобавок к обвинениям в расправах над людьми и незаконном обороте наркотиков получил обвинение в эксплуатации животных. Крокодила у Арройо изъяли незадолго до того, как он был арестован.
До того, как Эль Локо арестовали в портовом городе Буэнавентура, в регионе было зафиксировано множество случаев исчезновения людей.
Ранее в Индии правоохранители задержали матерого головореза, известного как «Доктор Смерть», скармливавшего своих жертв крокодилам. Преступник скрывался в обители отшельников, притворяясь монахом. Сообщалось, что на его счету более 50 жертв.
Также в Мексике двое подростков, 17 и 18 лет, совершили жестокое преступление: они убили своего бывшего учителя и пытались уничтожить улики, скормив его тело крокодилам.