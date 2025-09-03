Больной онкологией мальчик, которому Путин предоставил президентский самолет, вылетел из Китая в РФ

Во время визита в Китай президент России Владимир Путин помог страдающему от онкологии мальчику, который из-за состояния здоровья застрял на чужбине. Он предложил тяжелобольному пациенту и его матери самолет из своей летной группы. Борт уже вылетел из Пекина в Россию. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.