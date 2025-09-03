Больной онкологией мальчик, которому Путин предоставил президентский самолет, вылетел из Китая в РФ

Во время визита в Китай президент России Владимир Путин помог страдающему от онкологии мальчику, который из-за состояния здоровья застрял на чужбине. Он предложил тяжелобольному пациенту и его матери самолет из своей летной группы. Борт уже вылетел из Пекина в Россию. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.
Уточняется, что в президентском самолете находится также усиленная бригада медицинских работников. На момент вылета состояние мальчика оценивали как стабильное, добавил помощник министра здравоохранения.
«В Пекин для сопровождения мальчика была направлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф — опытный анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры со всем необходимым оборудованием, в том числе для кислородной поддержки», — пояснил Алексей Кузнецов.
Ранее KP.RU узнал, что врачи в Китае при лечении не смогли ничем помочь ребенку. У мальчика случались приступы эпилепсии. Его нужно было как можно скорее перевезти на Родину, в Россию. Однако вопрос транспортировки оставался главной проблемой.