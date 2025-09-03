Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, о каких болезнях могут сигнализировать мешки под глазами

Офтальмолог Аль-Терк: мешки под глазами могут говорить о болезнях сердца и почек.

Источник: Комсомольская правда

Мешки под глазами могут свидетельствовать о самых разных заболеваниях, в том числе, нарушениях в работе внутренних органов. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк.

— Кожа под глазами очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, которая легко накапливает жидкость. Причины этого могут быть патологическими, например, заболевания щитовидной железы, болезни сердца, болезни печени, заболевания почек, — отметила эксперт.

Врач добавила, что, если отеки связаны с заболеваниями почек, то они появляются утром и проходят к вечеру. А вот отеки, связанные с сердцем, напротив, усиливаются к вечеру.

Если помимо мешков под глазами, наблюдается также увеличенный живот, а кроме того, частая зевота, одышка, тусклый взгляд и быстрая утомляемость, то следует обратиться к кардиологу, так как эти признаки могут свидетельствовать на наличие сердечно-сосудистой патологии, передает RT.

Отток жидкости может замедляться также из-за развития синусита, гипертонии, сахарного диабета, сообщил ранее 360.ru.