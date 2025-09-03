Стало известно, о каких болезнях могут сигнализировать мешки под глазами

Если помимо мешков под глазами, наблюдается также увеличенный живот, а кроме того, частая зевота, одышка, тусклый взгляд и быстрая утомляемость, то следует обратиться к кардиологу, так как эти признаки могут свидетельствовать на наличие сердечно-сосудистой патологии, передает RT.