Россиянам рассказали, почему смартфон с влагозащитой может сломаться под дождем

Гаджет с защитой от влаги со временем может стать уязвимым для воды и сломаться даже при попадании под дождь. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» владельцев смартфонов мастер по ремонту техники Михаил Демидов.
— Даже если смартфон позиционируется как водонепроницаемый, на практике это не всегда означает полную безопасность. Со временем герметичность может снижаться, особенно если устройство роняли или ремонтировали, — сказал специалист.
По словам мастера, влага может попасть внутрь корпуса не только в результате полного погружения смартфона в воду, но даже если гаджет попал под сильный дождь или на него просто пролили напиток.
Ранее 360.ru рассказал, что один из главных признаков того, что гаджет нужно проверить, — это сильный и постоянный нагрев, особенно когда устройство не активно. Другие тревожные сигналы: резкое снижение производительности, самопроизвольные перезагрузки, быстрая разрядка или медленная зарядка, частые зависания.
Также рекомендуется отнести смартфон в ремонт в случае трещины на стекле, передает телеканал «Царьград». В современных смартфонах дисплей выпускается как единый модуль: экран, сенсорный слой, защитное стекло. Самостоятельно отремонтировать экран, как говорят эксперты, невозможно.