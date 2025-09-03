Как сделать вкусные и полезные заготовки на зиму: советы врача

Привычные банки с соленьями, вареньями и компотами сохраняют урожай, но не максимум пользы фруктов и овощей. Как сделать заготовки не только вкусными, но и максимально натуральными, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» врач Вера Сережина.
— Чем меньше сахара, соли и маринада используется, тем больше пользы. Например, в высушенной петрушке содержание железа в несколько раз выше, чем в свежей, а сушеные тимьян и орегано богаты кальцием и магнием. Сушке прекрасно поддаются клубника, клюква, вишня, черноплодная рябина и другие ягоды. Их можно есть как конфеты, добавлять в чай, замачивать для морсов, — посоветовала доктор.
Она уточнила, что замораживание — еще один простой и эффективный метод. Быстрозамороженные вишня, клубника, черника, голубика или смородина отлично подходят для десертов, украшения блюд и добавки к творогу.
Кстати, по данным RT, полезным будет лечо без уксуса и большого количества растительного масла. Пользу принесет и квашеная капуста: в ней содержатся бактерии пробиотической группы, которые улучшают работу кишечника и поддерживают иммунную систему организма.
Заготавливать можно и листья, их также полезно сушить — это могут быть листья мяты или черной смородины, передает телеканал «Царьград».