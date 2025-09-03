Как сделать вкусные и полезные заготовки на зиму: советы врача

— Чем меньше сахара, соли и маринада используется, тем больше пользы. Например, в высушенной петрушке содержание железа в несколько раз выше, чем в свежей, а сушеные тимьян и орегано богаты кальцием и магнием. Сушке прекрасно поддаются клубника, клюква, вишня, черноплодная рябина и другие ягоды. Их можно есть как конфеты, добавлять в чай, замачивать для морсов, — посоветовала доктор.