Психотерапевт рассказала, как настроиться на тренировки осенью

Осень часто связывают с апатией и желанием поваляться на диване. Как в этот период сохранить мотивацию заниматься спортом и не забросить тренировки, рассказала изданию «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Периодическое обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности не только позволят поддерживать хорошую физическую форму, но и помогут сохранить интерес и хорошее настроение. Чем более разнообразные упражнения вы будете делать, тем проще и дольше удастся сохранить интерес и мотивацию, — считает эксперт.
Специалист также посоветовала установить конкретные цели и отслеживать прогресс. По ее словам, видеть результаты своей работы всегда мотивирует продолжать ею заниматься.
С приходом дождей и низких температур рекомендуется снизить интенсивность и продолжительность занятий. Как правило, задача таких занятий — поддерживать форму, а не улучшать ее. Если же у вас потребность постоянно наращивать объем работы, например для подготовки к соревнованиям, то тогда лучше перенести занятия на крытые площадки — стадионы или в фитнес-клубы, передает «Москва 24».
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что многие новички часто пренебрегают правильной техникой и чрезмерно напрягаются в стремлении к быстрому результату. Однако восстановление после физической активности должно включать в себя полноценный сон, сбалансированное питание и достаточный отдых.