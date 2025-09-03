Психотерапевт рассказала, как настроиться на тренировки осенью

С приходом дождей и низких температур рекомендуется снизить интенсивность и продолжительность занятий. Как правило, задача таких занятий — поддерживать форму, а не улучшать ее. Если же у вас потребность постоянно наращивать объем работы, например для подготовки к соревнованиям, то тогда лучше перенести занятия на крытые площадки — стадионы или в фитнес-клубы, передает «Москва 24».