Рубио: ВС США продолжат уничтожать катера в Карибском бассейне

Американские военные продолжат ликвидировать в Карибском бассейне катера, которые якобы применяются для перевозки наркотических веществ, об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
Он уточнил, что Вашингтон в течение многих лет предпринимал усилия с целью выявления и недопущения попадания в США катеров, перевозящих наркотики. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что «это не работает».
«Что их действительно останавливает — это подрыв и уничтожение», — сказал Рубио в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте.
По словам Рубио, один из катеров был ликвидирован по личному указанию президента США Дональда Трампа.
«Мы не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как эти люди пересекают Карибский бассейн, будто на круизном лайнере. Этого больше не случится. Они не будут перевозить наркотики в США», — заявил он.
Ранее Трамп рассказал, что ВС Соединённых Штатов атаковали судно с наркотическими веществами венесуэльской банды в международных водах, по его словам, ликвидированы 11 человек. Кроме того, Трамп показал кадры удара по судну, на котором якобы перевозили наркотики.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвини Рубио в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».