Новосибирский юрист объяснил новые нормы КоАП о поиске экстремистских материалов

С 1 сентября 2025 года вступила в силу статья 13.53 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая доступ через ВПН. Юрист Денис Карякин рассказал, как изменения затронут россиян.
Статья 13.53 КоАП РФ вводит административную ответственность за умышленное получение доступа к экстремистским материалам, внесённым в специальный государственный реестр. К таким материалам относятся литература, видео, аудио, сайты, работы участников нацистского режима и публикации, оправдывающие насилие на религиозной или этнической почве. Даже фото таких лиц могут подпадать под действие статьи.
ВПН в законе определён как «программно-аппаратные средства доступа к информационным ресурсам с ограниченным доступом». При этом использование ВПН для обхода блокировок западных соцсетей и случайное открытие запрещённых материалов не будет считаться нарушением. Штраф за умышленный поиск экстремистских материалов составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
По словам Карякина, на практике возникнут вопросы: как доказать умысел пользователя и определить, что он сознательно искал запрещённую информацию, а не случайно зашёл на сайт с экстремистскими материалами. Суд будет оценивать обстоятельства дела, исходя из презумпции невиновности.
Юрист отметил, что список экстремистских материалов продолжает расширяться, возможно, будут включены публикации иностранных агентов, что усложнит доступ граждан к информации.
Популярность ВПН растёт, особенно на фоне блокировок иностранных ресурсов, что ведёт к ужесточению законодательства и ограничению бесплатных сервисов.
Карякин подчеркнул, что на текущий момент вопросы доказательства умысла остаются дискуссионными, и до появления судебной практики гражданам сложно оценить свои риски при использовании ВПН и интернет-ресурсов.
