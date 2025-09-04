Новосибирский юрист объяснил новые нормы КоАП о поиске экстремистских материалов

ВПН в законе определён как «программно-аппаратные средства доступа к информационным ресурсам с ограниченным доступом». При этом использование ВПН для обхода блокировок западных соцсетей и случайное открытие запрещённых материалов не будет считаться нарушением. Штраф за умышленный поиск экстремистских материалов составляет от 3 до 5 тысяч рублей.