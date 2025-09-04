Что можно и нельзя делать 4 сентября в Агафонов день на праздник Лешего

Православная церковь 4 сентября вспоминает святого Агафоника Никомидийского. В народе отмечают Агафонов день. Вместе с тем есть еще одно название — праздник Лешего. Согласно приметам, в названный день запрещается ходить в лес — Леший наводит порядок.
Что нельзя делать 4 сентября.
Девушкам не рекомендуется есть до заката, чтобы не лишиться красоты. На указанную дату нельзя планировать путешествия и поездки на дальние расстояния. Не следует ходить в лес. Все дело в том, что Леший там наводить порядок.
Что можно делать 4 сентября.
По традиции, в названный день всегда пекли пироги. Ими угощали близких и соседей. А еще кусочек пирога прятали за печью, чтобы в доме все было хорошо.
Согласно приметам, о снежной и суровой зиме говорит большое количество орехов. В том случае, если туман быстро рассеивается, хорошая погода сохранится на долгое время. Теплое 4 сентября предупреждает о том, что зима окажется поздней.
