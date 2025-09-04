«Не просто хитовость»: продюсер объяснил феномен песни про третье сентября

Наступило 3 сентября, а значит самое время… перевернуть календари! Мемы и шутки с цитатами из знаменитой песни Михаила Шуфутинского гуляют по интернету каждый год в один и тот же день и, кажется, никогда не прекратятся. О том, почему песня стала легендарной, рассказал в беседе с «РИАМО» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
— Секрет успеха песни «Третье сентября» заключается в тандеме автора и исполнителя — понятные слова, запоминающаяся мелодия и несравненное исполнение Шуфутинского. Это все хорошо работает в тандеме и дало песне не просто хитовость, но и мемность, — считает эксперт.
Он добавил, что песня уже буквально «ушла в историю» и именно поэтому регулярно вспоминается ежегодно.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что Михаил Шуфутинский 3 сентября выступает в Государственном Кремлевском дворце и заработает 36 миллионов рублей, это прибыль уже с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану, райдер и прочие технические моменты подготовки концерта.