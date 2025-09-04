Народный календарь. Почему 7 сентября нельзя ходить в лес с детьми

Считается, что в эту дату завершается грибной сезон. В старину в день Тита Листопадника устраивали ужин с подведением итогов. Крестьяне подсчитывали урожай и заготовки на зиму со словами: «Тит Листопадник трудами славится — праздник запасами измеряется». Также Варфоломеев день считается удачным для начала путешествия.