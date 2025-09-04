Народный календарь. Почему 7 сентября нельзя ходить в лес с детьми

Православные 7 сентября чтут память апостолов Варфоломея и Тита. В народном календаре эту дату прозвали Варфоломеев день, день Тита Листопадника и день Тита Грибника.
Считается, что в эту дату завершается грибной сезон. В старину в день Тита Листопадника устраивали ужин с подведением итогов. Крестьяне подсчитывали урожай и заготовки на зиму со словами: «Тит Листопадник трудами славится — праздник запасами измеряется». Также Варфоломеев день считается удачным для начала путешествия.
7 сентября нельзя давить в лесу несъедобные грибы, иначе можно заблудиться. Также в лес нельзя брать с собой детей, иначе их украдет леший.
В день Тита Грибника также не стоит травить грызунов, так как это приведет голод в дом. К тому же не стоит заниматься строительством, иначе постройка окажется недолговечной.
Приметы погоды:
Много зерна в полях — впереди холодные и суровые месяцы.
В лесах грибов видимо-невидимо — зима долгой будет.
Перелетные птицы на крышах сидят — к непогоде, на земле — к теплым и ясным дням.
Коль вороны каркают — дождь пойдет.
Именины отмечают: Владимир, Моисей, Иван.