Народный календарь. Почему 7 сентября нельзя ходить в лес с детьми

Православные 7 сентября чтут память апостолов Варфоломея и Тита. В народном календаре эту дату прозвали Варфоломеев день, день Тита Листопадника и день Тита Грибника.

Считается, что в эту дату завершается грибной сезон. В старину в день Тита Листопадника устраивали ужин с подведением итогов. Крестьяне подсчитывали урожай и заготовки на зиму со словами: «Тит Листопадник трудами славится — праздник запасами измеряется». Также Варфоломеев день считается удачным для начала путешествия.

7 сентября нельзя давить в лесу несъедобные грибы, иначе можно заблудиться. Также в лес нельзя брать с собой детей, иначе их украдет леший.

В день Тита Грибника также не стоит травить грызунов, так как это приведет голод в дом. К тому же не стоит заниматься строительством, иначе постройка окажется недолговечной.

Приметы погоды:

Много зерна в полях — впереди холодные и суровые месяцы.

В лесах грибов видимо-невидимо — зима долгой будет.

Перелетные птицы на крышах сидят — к непогоде, на земле — к теплым и ясным дням.

Коль вороны каркают — дождь пойдет.

Именины отмечают: Владимир, Моисей, Иван.