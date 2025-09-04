День «оттяга» и День незнакомых дорог: какие праздники отмечают в России и мире 4 сентября

День незнакомых дорог посвящен исследованию новых маршрутов, как в прямом, так и в переносном смысле. Этот праздник напоминает о важности открытий, смелости и приключениях. В эту дату следует побывать там, где вы еще не были: отправиться на работу по другому маршруту, посетить новый город или даже сменить сферу своей деятельности.