Стало известно, куда отправиться за грибами в Москве и Подмосковье

Однако россиянам стоит быть внимательными, ведь если сбор грибов происходит на особо охраняемых природных территориях, нарушителю грозит денежное взыскание в размере от 500 до 1 тыс. рублей, передает RT. Отдельно преследуется добыча видов, включённых в Красную книгу. За это предусмотрен штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с изъятием добытого.