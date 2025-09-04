Ричмонд
Стало известно, куда отправиться за грибами в Москве и Подмосковье

Миколог Комиссаров: В Подмосковье ожидается урожай лисичек и белых грибов.

Источник: Комсомольская правда

Наступила осень, а вместе с ней сезон «тихой охоты». Куда москвичам и жителям Подмосковья отправиться за грибами, рассказал в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» кандидат биологических наук, миколог Никита Комиссаров.

— Традиционно самыми грибными направлениями в Подмосковье считается юго-восточное в сторону Рязани и Коломны. Кроме того, «грибными» считаются окрестностях Битцевского лесопарка и Тропарево, — объяснил эксперт.

По его словам, из-за влажной и прохладной погоды можно ожидать урожай лисичек, а также белых грибов, которые уже появляются в Подмосковных лесах в большом количестве.

Однако россиянам стоит быть внимательными, ведь если сбор грибов происходит на особо охраняемых природных территориях, нарушителю грозит денежное взыскание в размере от 500 до 1 тыс. рублей, передает RT. Отдельно преследуется добыча видов, включённых в Красную книгу. За это предусмотрен штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с изъятием добытого.

Кстати, помимо грибов, подмосковные леса богаты и осенними ягодами. Сейчас в регионе идет сбор клюквы и брусники, сообщила «Москва 24».