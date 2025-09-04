Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями после окончания Парада в Китае. Президент США отметил, что посмотрел церемонию. Он подчеркнул, что не удовлетворен оценкой роли Штатов в борьбе с фашизмом. По его мнению, «следовало упомянуть» Вашингтон в ходе речи председателя Китая Си Цзиньпина на эту тему.
Хозяин Белого дома добавил, что «впечатлен» организованным в Пекине Парадом. По его словам, мероприятие сделано на таком уровне якобы исключительно «в надежде» на то, что Дональд Трамп посмотрит трансляцию.
«Мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи», — высказался американский лидер.
В Британии между тем признали военную мощь Китая. Газета The Sun сделала акцент на единстве президента РФ Владимира Путина, Си Цзиньпина и председателя КНДР Ким Чен Ына.