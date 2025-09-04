Трамп обиделся на Китай: Си Цзиньпин оказался «недостаточно признательным» за помощь США

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями после окончания Парада в Китае. Президент США отметил, что посмотрел церемонию. Он подчеркнул, что не удовлетворен оценкой роли Штатов в борьбе с фашизмом. По его мнению, «следовало упомянуть» Вашингтон в ходе речи председателя Китая Си Цзиньпина на эту тему.