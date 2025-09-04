Врач объяснила, как выйти из отпуска и не разболеться

Возвращение из отпуска не всегда связано с подъемом сил, иногда, напротив, спустя несколько дней человека накрывает апатия, усталость или даже начинается недомогание. С чем это связано и как не разболеться после отпуска, рассказала «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.
— Когда люди находятся на пике положительных эмоций, то иммунитет находится на подъеме. Эйфория, эндорфины помогают держаться бодро. Но затем этот всплеск сменяется выбросом кортизола — гормона стресса. Так возникает послеотпускной синдром с психосоматическими проявлениями — сыпью, головной болью, бессонницей, — объяснила доктор.
Медик уточнила, что избежать подобного поможет постепенный возврат к привычному ритму жизни. Поддержат здоровье простые вещи: режим сна, сбалансированное питание, прогулки.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что средняя физическая нагрузка поможет быстрее адаптироваться, так как снижает уровень гормона кортизола в крови и стимулирует выработку эндорфинов. Это может быть ходьба, бег, бассейн.
По данный Life.ru, оптимальная длительность отпуска — две недели, потому что за неделю человек не успевает расслабиться полностью.