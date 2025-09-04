Врач объяснила, как выйти из отпуска и не разболеться

Возвращение из отпуска не всегда связано с подъемом сил, иногда, напротив, спустя несколько дней человека накрывает апатия, усталость или даже начинается недомогание. С чем это связано и как не разболеться после отпуска, рассказала «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.