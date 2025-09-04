Правительство РФ выделило более 124 миллионов на субсидирование перелетов в КНДР

В конце июля в Пхеньяне приземлился первый борт, вылетевший из Москвы после пандемии. Регулярное авиасообщение было восстановлено. Правительство РФ распорядилось направить до 124,4 миллиона рублей на компенсацию рейсов в Пхеньян. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.