Правительство РФ выделило более 124 миллионов на субсидирование перелетов в КНДР

В конце июля в Пхеньяне приземлился первый борт, вылетевший из Москвы после пандемии. Регулярное авиасообщение было восстановлено. Правительство РФ распорядилось направить до 124,4 миллиона рублей на компенсацию рейсов в Пхеньян. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Так, средства на возмещение части расходов при выполнении перевозок по маршруту Москва — Пхеньян — Москва будут предоставлены ООО «Северный ветер». Росавиация проконтролирует использование ресурсов, отмечается в документе.
В распоряжении правительства сказано, что в период с июля по ноябрь будет совершено 10 рейсов в Пхеньян.
Китай тем временем принял решение об отмене визового режима с Россией. С 15 сентября попасть в страну можно при наличии загранпаспорта.