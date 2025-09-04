JBC: Лекарство, продлевающее жизнь, несет смертельный побочный эффект

Ученые из Токийского университета науки нашли объяснение тому, как одни и те же молекулы — полиамины — способны как замедлять старение, так и ускорять рост опухолей.
Полиамины, такие как спермин и спермидин, играют важную роль в развитии живых клеток, участвуя в их росте и дифференцировке. Спермидин в последнее время активно изучается как средство против старения, поскольку он запускает аутофагию — процесс клеточного «самоочищения». Однако полиамины имеют обратную сторону: в раковых клетках их концентрация повышена, что коррелирует с агрессивным ростом опухолей.
Команда профессора Кехэя Хигаси проанализировала более 6700 белков в культурах раковых клеток человека. Результаты показали, что в здоровых тканях полиамины активируют белок eIF5A1, улучшая работу митохондрий. В опухолевых клетках они, напротив, стимулируют похожий белок eIF5A2. Этот белок перестраивает работу рибосом и переключает метаболизм клеток на быстрый гликолиз, обеспечивая им энергию для интенсивного деления.
Ключевым моментом стало то, что синтез eIF5A2 в норме подавляется микроРНК miR-6514−5p. Полиамины снимают это торможение, что приводит к резкому росту уровня eIF5A2 и, как следствие, к активации экспрессии «онкогенных» белков.
Таким образом, парадокс полиаминов объясняется контекстом: в здоровых тканях они запускают защитные механизмы через eIF5A1, а в опухолях способствуют их росту через eIF5A2.
Профессор Хигаси отметил, что взаимодействие eIF5A2 с рибосомами может стать новой терапевтической мишенью, говорится в исследовании.
Масштабное исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что умеренное потребление кофе может снизить риск преждевременной смерти и защитить от ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет второго типа.