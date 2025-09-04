JBC: Лекарство, продлевающее жизнь, несет смертельный побочный эффект

Полиамины, такие как спермин и спермидин, играют важную роль в развитии живых клеток, участвуя в их росте и дифференцировке. Спермидин в последнее время активно изучается как средство против старения, поскольку он запускает аутофагию — процесс клеточного «самоочищения». Однако полиамины имеют обратную сторону: в раковых клетках их концентрация повышена, что коррелирует с агрессивным ростом опухолей.