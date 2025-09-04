Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец пожаловался в СК на вырубку деревьев в Приобском бору

3 сентября житель Новосибирска Павел Константинов подал заявление в Следственный комитет, потребовав проверить законность вырубки сосен в Приобском бору.

3 сентября житель Новосибирска Павел Константинов подал заявление в Следственный комитет, потребовав проверить законность вырубки сосен в Приобском бору.

О своём обращении активист рассказал изданию Сиб.фм. По его словам, в районе парка отдыха «Звезда» и базы «Азимут — Н» варварским способом уничтожаются целые поляны сосен.

«В бору под прикрытием темы спорта уже вырублены сотни деревьев под нужды Береговой волейбольной лиги», — отметил Константинов.

Он считает подобные действия преступлением против будущих поколений и настаивает на вмешательстве правоохранительных органов.

В региональном Минприроды пояснили, что Приобский бор относится к категории городских лесов. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска, но на момент публикации ответа не поступило.