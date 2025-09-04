Новосибирец пожаловался в СК на вырубку деревьев в Приобском бору

3 сентября житель Новосибирска Павел Константинов подал заявление в Следственный комитет, потребовав проверить законность вырубки сосен в Приобском бору.
О своём обращении активист рассказал изданию Сиб.фм. По его словам, в районе парка отдыха «Звезда» и базы «Азимут — Н» варварским способом уничтожаются целые поляны сосен.
«В бору под прикрытием темы спорта уже вырублены сотни деревьев под нужды Береговой волейбольной лиги», — отметил Константинов.
Он считает подобные действия преступлением против будущих поколений и настаивает на вмешательстве правоохранительных органов.
В региональном Минприроды пояснили, что Приобский бор относится к категории городских лесов. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска, но на момент публикации ответа не поступило.