Франция оштрафовала Google на 378 миллионов долларов

Французские власти оштрафовали корпорацию Google на сумму около 378 миллионов долларов за нарушение норм в области рекламы и защиты персональных данных. Об этом сообщили в Управлении по защите данных (CNIL).
По данным ведомства, компания размещала рекламные объявления между письмами пользователей Gmail без их предварительного согласия. Кроме того, при создании новых аккаунтов Google автоматически добавлялись файлы cookie, позволяющие отслеживать действия пользователей.
CNIL подчеркнуло, что такие действия нарушают правила прозрачности и добровольного согласия, предусмотренные европейским законодательством о защите персональных данных. Штраф составил 325 миллионов евро, что эквивалентно примерно 378 миллионам долларов.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google. Причиной стало игнорирование требований об удалении материалов, признанных запрещёнными к распространению.