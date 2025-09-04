Силы ПВО уничтожили над Ростовской областью пять БПЛА в ночь на 4 сентября

В ночь на четверг, 4 сентября, в небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны была отражена атака БПЛА. Об этом сообщают в министерстве обороны России.
— 3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — прокомментировали в военном ведомстве.
Добавим, накануне ночью в четырех районах донского региона — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском — были уничтожены семь вражеских беспилотников. Из-за дрона на ж/д станции Кутейниково была нарушена работа контактной сети: в результате были задержаны 47 поездов, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
