Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили над Ростовской областью пять БПЛА в ночь на 4 сентября

В небе над Ростовской областью военные ликвидировали пять беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 4 сентября, в небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны была отражена атака БПЛА. Об этом сообщают в министерстве обороны России.

— 3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — прокомментировали в военном ведомстве.

Добавим, накануне ночью в четырех районах донского региона — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском — были уничтожены семь вражеских беспилотников. Из-за дрона на ж/д станции Кутейниково была нарушена работа контактной сети: в результате были задержаны 47 поездов, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Из-за атаки БПЛА в Ростовской области задержали 23 поезда: список составов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше