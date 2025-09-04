Ричмонд
Франция оштрафовала Google на $378 млн из-за рекламы и использования куки

Google заплатит штраф во Франции из-за нарушений в сфере рекламы.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания Google во Франции была оштрафована на $378 млн. Поводом послужили нарушения правил в рекламной сфере, а также в сфере отслеживания активности пользователей. Нарушения нашли специалисты Управления по защите персональных данных Франции (CNIL).

В частности, Google практиковал показ рекламы между электронными сообщениями пользователей, не получив на это их согласия. Также компания не получала действительного согласия пользователей на вставку куки (отслеживающих элементов) при создании аккаунтов, сказано в заявлении ведомства.

Ранее Таганский районный суд города Москвы привлек к административной ответственности компанию Google LLC, назначив ей штраф в размере более 7 млн рублей.

Почему Google по каждому иску в арбитраже США может получить штраф в 65 млрд рублей, читайте здесь на KP.RU.