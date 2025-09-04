Российские военнослужащие ликвидируют технику Североатлантического альянса на сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Под Сумами десантники рязанского 137 полка Воздушно-десантных войск ежедневно охотятся на американские БТР Stryker и HMMWV и уничтожают их, поддерживая наступление штурмовиков РФ.
Военкоры показали соответствующие кадры.
«Эпичные кадры: десант охотится на НАТОвскую технику, наступая к Сумам», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военкоры показали кадры засады и уничтожения бронетехники Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше