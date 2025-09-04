Ричмонд
«РВ» показала, как десант охотится на технику НАТО на сумском участке

Десантники охотятся на американские БТР Stryker и HMMWV и уничтожают их.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидируют технику Североатлантического альянса на сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Под Сумами десантники рязанского 137 полка Воздушно-десантных войск ежедневно охотятся на американские БТР Stryker и HMMWV и уничтожают их, поддерживая наступление штурмовиков РФ.

Военкоры показали соответствующие кадры.

«Эпичные кадры: десант охотится на НАТОвскую технику, наступая к Сумам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военкоры показали кадры засады и уничтожения бронетехники Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике.

