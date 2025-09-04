Китайская медицинская компания получила одобрение на уникальный препарат для лечения редкого вида рака

В рамках условного одобрения лекарство может поступить на рынок уже сейчас, при условии продолжения клинических исследований по оценке его долгосрочной безопасности и эффективности. Такой режим применяется для тяжелых и редких заболеваний, когда предварительные результаты демонстрируют значительную пользу для пациентов. -0-