Китайская медицинская компания получила одобрение на уникальный препарат для лечения редкого вида рака

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals получила условное одобрение Государственного управления по контролю за продуктами и лекарствами КНР на новый препарат для терапии онкологии Zeprumetostat. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на China Daily.
Препарат разрешен для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной периферической Т-клеточной лимфомой (R/R PTCL), уже прошедших хотя бы один курс системной терапии. Это редкая и агрессивная форма рака крови, для которой существует крайне ограниченное количество вариантов лечения.
Zeprumetostat стал первым в Китае разработанным ингибитором фермента EZH2, связанного с ростом раковых клеток. По данным компании, это селективный пероральный препарат, способный предложить пациентам новые возможности терапии.
В рамках условного одобрения лекарство может поступить на рынок уже сейчас, при условии продолжения клинических исследований по оценке его долгосрочной безопасности и эффективности. Такой режим применяется для тяжелых и редких заболеваний, когда предварительные результаты демонстрируют значительную пользу для пациентов. -0-