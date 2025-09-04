Новосибирцев предупредили о тюрьме и крупных штрафах за сбор грибов

Жителям Новосибирска напомнили о возможной уголовной и административной ответственности за сбор определённых видов грибов.
Как сообщают юристы изданию RT, речь идет о редких грибах, находящихся под угрозой исчезновения. За такое нарушение физическим лицам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, тогда как юридические лица могут столкнуться с санкциями в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
Если граждане решат собрать особо ценные грибы, занесённые в Красную книгу, или грибы, содержащие наркотические вещества, это может повлечь за собой уголовную ответственность. Даже простое срезание гриба, без полного извлечения его из грибницы, считается актом уничтожения.
Согласно Уголовному кодексу РФ, подобные действия могут привести к обязательным работам или лишению свободы на срок до четырёх лет.
Юристы также отмечают, что к тюремному заключению могут привести как большое количество собранных грибов, так и неоднократные правонарушения. Каждый случай рассматривается индивидуально.