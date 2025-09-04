Новосибирцев предупредили о тюрьме и крупных штрафах за сбор грибов

Как сообщают юристы изданию RT, речь идет о редких грибах, находящихся под угрозой исчезновения. За такое нарушение физическим лицам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, тогда как юридические лица могут столкнуться с санкциями в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.