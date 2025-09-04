Любимое интеллектуальное шоу как вечный двигатель: игре «Что? Где? Когда?» исполняется 50 лет

4 сентября игре «Что? Где? Когда?» исполняется 50 лет. Полвека легендарная передача собирает у экрана азартную и умную публику, и два лагеря — телезрителей и знатоков — сходятся в схватке, нередко желая победы друг другу…
Знатоки о программе говорят, и не редко. А мы решили предоставить слово игроку команды телезрителей, рекламисту, автору книги «Секреты черного ящика. Как найти ответ за минуту» Алексею Иванову, многолетнему читателю «Вечерней Москвы». У него на программу свой взгляд.
— Алексей, в книге вы написали, что создатель игры Владимир Ворошилов придумал вечный двигатель. Что имелось в виду?
— У передачи есть три неиссякаемых ресурса. Первый — неординарные вопросы, которые идут нескончаемым потоком из самых разных уголков планеты. По моим оценкам, за время существования передачи зрители прислали в редакцию от 35 до 50 миллионов вопросов. Второй ценнейший ресурс — тысячи амбициозных эрудитов, которые мечтают оказаться в кресле знатока. А третий — многомиллионная армия телезрителей, которая с трепетом ждет очередного начала познавательного шоу. Ситуация фантастическая: все органично увязано друг с другом и взаимно подпитывается. У Цветаевой есть стихотворение Perpetuum mobile. Штраус написал композицию Moto Perpetuo. В Минске проходит фестиваль Cinema Perpetuum Mobile. То, что не удалось физикам и инженерам, с легкостью подчинилось воле поэтов, композиторов, кинематографистов и… Владимира Ворошилова.
— Вопросы в списке ресурсов вы поставили первыми случайно?
— Считается, что герои в «Что? Где? Когда?» — это знатоки. Это не так. Придумать интересный вопрос труднее, чем на него ответить. Настоящие герои игры — это авторы вопросов, хотя они обычно остаются в тени. Почти каждый вопрос в игре — маленькое литературное произведение с завязкой, кульминацией и неожиданной развязкой. В каждом вопросе — свой стиль, конфликт, сюжет, подсказки и выверенные ложные ходы…
— У вас есть любимый вопрос за 50 лет истории игры?
— Это вопрос Николая Азарьева из села Сухой Донец: «За время существования игры из художников чаще всего задавали вопросы о Леонардо Да Винчи, из поэтов — говорили о Пушкине, из писателей — о Набокове. А какой ученый чаще всего упоминался в игре за 41 год?» Ответ: Сергей Королев. Каждую передачу ведущий напоминает, куда нужно присылать вопросы — улица Академика Королева, 12. Вопрос красивейший!
— На съемках вы бывали?
— Бывал, на игре Александра Друзя в 2018 году. На память от того похода остались блокнот «Росатома», бабочка и несколько фотографий, одна из них стала обложкой книги.
— Насколько я знаю, ведущий передачи Борис Крюк считает, что играть по книге не научишься…
— А физике можно научиться по книгам? Но никто не отрицает пользу учебников по физике. Многие секреты, на которые при самостоятельном поиске уходят годы игровой практики, можно узнать уже на старте. Разве это плохо?
— А чем можно объяснить всенародную любовь к игре?
— Нигде больше процесс творчества не обнажен так явно. Нельзя подсмотреть, как поэт придумывает стихи, а композитор сочиняет музыку, ибо эти сокровенные таинства совершаются в душе художника. А здесь идеи рождаются на наших глазах. Пленяющая картина. Для непосвященного то, что делают знатоки, похоже на чудо. Наблюдать за чудом будет всегда интересно.
СПРАВКА.
«Что? Где? Когда?» — советская и российская интеллектуальная телеигра, телевизионный интеллектуальный клуб «знатоков». Телеигра была создана режиссером Владимиром Ворошиловым и редактором Наталией Стеценко в СССР. Первый выпуск вышел в эфир 4 сентября 1975 года. Главный приз — «Бриллиантовая сова» вручается с 2002 года лучшему знатоку или телезрителю.