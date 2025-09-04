Любимое интеллектуальное шоу как вечный двигатель: игре «Что? Где? Когда?» исполняется 50 лет

— У передачи есть три неиссякаемых ресурса. Первый — неординарные вопросы, которые идут нескончаемым потоком из самых разных уголков планеты. По моим оценкам, за время существования передачи зрители прислали в редакцию от 35 до 50 миллионов вопросов. Второй ценнейший ресурс — тысячи амбициозных эрудитов, которые мечтают оказаться в кресле знатока. А третий — многомиллионная армия телезрителей, которая с трепетом ждет очередного начала познавательного шоу. Ситуация фантастическая: все органично увязано друг с другом и взаимно подпитывается. У Цветаевой есть стихотворение Perpetuum mobile. Штраус написал композицию Moto Perpetuo. В Минске проходит фестиваль Cinema Perpetuum Mobile. То, что не удалось физикам и инженерам, с легкостью подчинилось воле поэтов, композиторов, кинематографистов и… Владимира Ворошилова.