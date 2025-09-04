FT: Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина Гугнина

Американский Минюст ранее обвинил Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, в отмывании более 500 млн долларов через криптовалютные схемы в интересах российских банков под санкциями. Его компания Evita Investments выступала посредником в расчетах между TRVL и Ponant. Однако вскоре после ареста предпринимателя французский судовладелец разорвал соглашение, объяснив это «серьёзным нарушением требований». Позднее Гугнин был признан невиновным.