FT: Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина Гугнина

Круиз на Северный полюс с участием более 150 русскоязычных бизнесменов и знаменитостей был отменён после ареста российского предпринимателя Юрия Гугнина в США, сообщает Financial Times со ссылкой на судебные материалы.
Поездка на ледоколе Le Commandant Charcot, организованная туристической компанией TRVL и французским оператором Ponant, должна была состояться в августе 2024 года.
Американский Минюст ранее обвинил Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, в отмывании более 500 млн долларов через криптовалютные схемы в интересах российских банков под санкциями. Его компания Evita Investments выступала посредником в расчетах между TRVL и Ponant. Однако вскоре после ареста предпринимателя французский судовладелец разорвал соглашение, объяснив это «серьёзным нарушением требований». Позднее Гугнин был признан невиновным.
TRVL утверждает, что после отмены круиза Ponant не вернула 5,8 млн долларов из общей суммы в 8,5 млн, и теперь требует через суд компенсацию более 7 млн евро.
По данным FT, в элитный тур планировали отправиться руководители корпораций, представители IT-сферы и известные телеведущие. Маршрут предполагал двухнедельное путешествие от Шпицбергена до Северного полюса с высадкой участников на лед. Стоимость кают варьировалась от 70 до 200 тысяч долларов. Рекламные материалы и список приглашённых размещались на сайте московского агентства Neverend, выступавшего соорганизатором проекта.
