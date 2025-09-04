Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в США около Алеутских островов

Ранее сейсмологи спрогнозировали серьёзную катастрофу, которая может произойти у побережья США. Речь идёт о землетрясении мощностью в 9 баллов и гигантском цунами. Подобные катастрофы происходят раз в 500 лет и если прогноз сбудется, будет не только разрушена береговая инфраструктура, но и возможны отравление и загрязнение воды и воздуха.