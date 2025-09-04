Ричмонд
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в США около Алеутских островов

В США произошло землетрясение с очагом на глубине 10 километров.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в США. Его очаг залегал на глубине 10 километров в 271 километре к юго-западу от города Уналашка, расположенному на Алеутских островах (штат Аляска). Об этом информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщается, что сейсмическое событие произошло в 20.57 по времени UTC, что соответствует 23.57 московского времени в среду 3 сентября.

В Уналашке проживает 4,4 тысячи человек. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Напомним, землетрясение произошло в штате Невада в США в субботу 30 августа в 21.59 по московскому времени.

Ранее сейсмологи спрогнозировали серьёзную катастрофу, которая может произойти у побережья США. Речь идёт о землетрясении мощностью в 9 баллов и гигантском цунами. Подобные катастрофы происходят раз в 500 лет и если прогноз сбудется, будет не только разрушена береговая инфраструктура, но и возможны отравление и загрязнение воды и воздуха.

