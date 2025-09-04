Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей

Астероид 2025 QD8, размер которого сопоставим с челябинским метеоритом, в среду прошёл внутри лунной орбиты и максимально приблизился к Земле на расстояние около 200 тысяч километров.
Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Учёные уточнили, что сближение произошло примерно в 18:00 по московскому времени. Объект был обнаружен лишь 18 августа 2025 года, до этого момента о его существовании не было известно. Сейчас астероид всё ещё движется внутри орбиты Луны.
По оценкам специалистов, несмотря на близкий пролёт — около 0,6 расстояния до Луны — угрозы для Земли он не представлял. Размер небесного тела приблизительно совпадает с параметрами челябинского метеорита, упавшего на Землю в феврале 2013 года.
Как ранее стало известно, два астероида, 2025 QD8 и 2025 QV5, пролетят рядом с Землей 3 и 4 сентября соответственно, каждый из них размером с пассажирский самолет.