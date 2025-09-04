В работе соцсети Х произошел сбой 4 сентября

В ночь на 4 сентября произошел сбой в работе социальной сети Х (ранее — Twitter*, запрещенный в РФ Роскомнадзором). Пользователи заявили, что приложение не открывается. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сайтом Downdetector.
На сбой посетовали пользователи со всего мира. Наиболее часто жалобы поступают от жителей Нидерландов. Всего о сбое сообщило порядка 10 тысяч человек.
Пользователи жалуются на работу мобильного приложения Х и сайта на ПК. Чаще всего соцсеть не загружается у владельцев Android, следует из данных Downdetector.
Последний крупный сбой произошел в работе ChatGPT. На проблемы с доступом пользователи пожаловались 1 сентября. Наибольшее количество столкнувшихся с неполадками находилось в Финляндии.
*- запрещен на территории России Роскомнадзором.