В работе соцсети Х произошел сбой 4 сентября

Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети Х 4 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 сентября произошел сбой в работе социальной сети Х (ранее — Twitter*, запрещенный в РФ Роскомнадзором). Пользователи заявили, что приложение не открывается. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сайтом Downdetector.

На сбой посетовали пользователи со всего мира. Наиболее часто жалобы поступают от жителей Нидерландов. Всего о сбое сообщило порядка 10 тысяч человек.

Пользователи жалуются на работу мобильного приложения Х и сайта на ПК. Чаще всего соцсеть не загружается у владельцев Android, следует из данных Downdetector.

Последний крупный сбой произошел в работе ChatGPT. На проблемы с доступом пользователи пожаловались 1 сентября. Наибольшее количество столкнувшихся с неполадками находилось в Финляндии.

*- запрещен на территории России Роскомнадзором.