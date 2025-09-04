Роскошная яхта затонула у берегов Турции через минуты после спуска на воду

На опубликованных газетой The Sun кадрах видно, как судно, едва оказавшись в воде, начинает крениться на бок и затем полностью уходит под воду. На записи также зафиксирован момент, когда один из находившихся на борту прыгает в воду, спасаясь с тонущей яхты.