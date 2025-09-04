Ричмонд
Роскошная яхта затонула у берегов Турции через минуты после спуска на воду

Роскошная яхта стоимостью около 7,6 миллиона рублей затонула у берегов Турции вскоре после спуска на воду. Инцидент, запечатленный на видео, произошел 2 сентября у побережья Зонгулдака на севере страны.

На опубликованных газетой The Sun кадрах видно, как судно, едва оказавшись в воде, начинает крениться на бок и затем полностью уходит под воду. На записи также зафиксирован момент, когда один из находившихся на борту прыгает в воду, спасаясь с тонущей яхты.

Пожар в воскресенье, 20 июля, произошел на туристическом пароме KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту у побережья Индонезии. Многие из них в попытке спастись начали прыгать в море. Представитель местного поисково-спасательного управления Вери Ариянто сообщил о гибели по меньшей мере трех человек.

12 июля во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся прогулочный катер и затонул. На борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега поспешили на помощь пострадавшим.