Роскошная яхта затонула у берегов Турции через минуты после спуска на воду

Роскошная яхта стоимостью около 7,6 миллиона рублей затонула у берегов Турции вскоре после спуска на воду. Инцидент, запечатленный на видео, произошел 2 сентября у побережья Зонгулдака на севере страны.
На опубликованных газетой The Sun кадрах видно, как судно, едва оказавшись в воде, начинает крениться на бок и затем полностью уходит под воду. На записи также зафиксирован момент, когда один из находившихся на борту прыгает в воду, спасаясь с тонущей яхты.
Пожар в воскресенье, 20 июля, произошел на туристическом пароме KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту у побережья Индонезии. Многие из них в попытке спастись начали прыгать в море. Представитель местного поисково-спасательного управления Вери Ариянто сообщил о гибели по меньшей мере трех человек.
12 июля во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся прогулочный катер и затонул. На борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега поспешили на помощь пострадавшим.