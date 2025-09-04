Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Ограничения ввели в воздушной гавани Волгограда. Самолеты временно не могут отправляться из аэропорта и садиться на его территории. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Меры действуют с 01:12 4 сентября, говорится в оповещении. Они вводились также в течение прошлой ночи и вечера 2 сентября. Ограничения связаны с безопасностью перелетов гражданских судов, уточнили в Росавиации.
«Аэропорт ВОЛГОГРАД. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
В Волгограде с 4 сентября пройдут мероприятия, посвященные дню города. Программа состоит из лазерного шоу, салюта, концертов звездных артистов и многого другого. Основные мероприятия состоятся 6−7 сентября.