В России хотят сократить сроки плановых отключений горячей воды

В России хотят сократить сроки планового отключения горячего водоснабжения. Это может быть сделано за счёт грамотного проектирования и применения роботов при диагностировании труб и выявлении очагов коррозии. Также сокращения сроков можно добиться, если проводить плановую проверку сетей секционно, пишет ТАСС со ссылкой на главу компании «Т плюс» Павла Сниккарса.