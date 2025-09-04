В России хотят сократить сроки плановых отключений горячей воды

В России хотят сократить сроки планового отключения горячего водоснабжения. Это может быть сделано за счёт грамотного проектирования и применения роботов при диагностировании труб и выявлении очагов коррозии. Также сокращения сроков можно добиться, если проводить плановую проверку сетей секционно, пишет ТАСС со ссылкой на главу компании «Т плюс» Павла Сниккарса.
«Например, у нас в Екатеринбурге отключение горячей воды длится меньше 14 дней, а в некоторых домах — и вовсе по 3−4 дня», — сказал Сниккарс в интервью агентстству на полях ВЭФ.
Ранее в Госдуме объяснили, что отключение горячей воды в летний период в России необходимо для проведения проверок и ремонтных работ трубопроводов. Эти профилактические меры позволят избежать возможных аварий в коммунальной инфраструктуре.
Тем временем мошенники решили использовать для обмана россиян сезонное отключение воды в квартирах. Вот что они делают, чтобы заманить потенциальных жертв на фишинговые сайты и похитить их персональные данные.