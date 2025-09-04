Россияне могут начать отмечать День Отечественной истории: что это за праздник

В России предложили отмечать День Отечественной истории. Праздник может быть официально установлен на 28 января. Именно в эту дату родился историк Василий Ключевский. Депутаты Госдумы планируют внести соответствующий проект на рассмотрение палаты парламента, пишет ТАСС.
В пояснительной записке к документу предлагается проводить в этот день научные конференции, исторические диктанты и олимпиады. Кроме того, по мнению депутатов, целесообразно 28 января организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок.
«Мы наблюдаем многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого нашей страны. И наша общая задача — сохранить историческую память», — заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.
В ГД также предложили ввести единый стандарт спортивной формы для школьников. Она может быть разработана в цветах российского флага.