Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут начать отмечать День Отечественной истории: что это за праздник

В ГД хотят установить 28 января Днем Отечественной истории.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили отмечать День Отечественной истории. Праздник может быть официально установлен на 28 января. Именно в эту дату родился историк Василий Ключевский. Депутаты Госдумы планируют внести соответствующий проект на рассмотрение палаты парламента, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к документу предлагается проводить в этот день научные конференции, исторические диктанты и олимпиады. Кроме того, по мнению депутатов, целесообразно 28 января организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок.

«Мы наблюдаем многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого нашей страны. И наша общая задача — сохранить историческую память», — заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

В ГД также предложили ввести единый стандарт спортивной формы для школьников. Она может быть разработана в цветах российского флага.