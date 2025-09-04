Лекция астронома о программе «Аполлон» стала самым обсуждаемым русскоязычным научпоп-видео

В «Рубежах науки» добавили, что всего в рамках исследования было изучено около 170 тыс. видеороликов, опубликованных за все время существования платформы на почти 600 русскоязычных научно-популярных YouTube-каналах. Меньше всего было таких видео выпущено в 2006 и 2007 годах — пять и четыре соответственно. При этом порядка 20,8 тыс. роликов было опубликовано в 2020 году, что стало пиком в рамках исследования.