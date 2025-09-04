В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Аэропорт Сочи временно прекратил работу ночью 4 сентября. Воздушные суда не могут приземляться на территории объекта и вылетать из указанного аэропорта. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Как сообщается, меры приняты с 01:33 4 сентября. Ранее аналогичные ограничения ввели также в аэропорту Волгограда. Меры, действующие в этих воздушных гаванях, призваны в первую очередь обеспечить безопасность перелетов пассажиров.
«Аэропорт СОЧИ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.
К 02:20 меры, вводимые для обеспечения безопасности, в аэропорту Сочи снял. В воздушной гавани Волгограда они по-прежнему действуют.
При атаке БПЛА ночью 3 сентября 17 домов пострадали в Краснодарском крае. Обломки дронов упали в Красноармейском и Крымском районах.