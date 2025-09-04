Ричмонд
Росавиация: в аэропортах Сочи и Волгограда ввели временные ограничения

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушных гаванях Сочи и Волгограда, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — также проинформировал Кореняко.

Напомним, в ночь на среду временные ограничения на выпуск и приём самолётов были установлены в аэропорту Геленджика.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс.