Астероид огромного размера пролетел вблизи Земли: в чем опасность

В среду, 3 сентября, вблизи Земли заметили огромный астероид. Небесное тело пролетело внутри лунной орбиты. Астероид находился в 200 тысячах километров от Земли. Такой информацией поделились в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые утверждают, что астероид имел размер, схожий с характеристиками челябинского метеорита. Сейчас небесное тело находится внутри лунной орбиты. При этом никакой опасности для Земли объект не создал.
«Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние», — сообщили в лаборатории.
Ранее на Солнце зафиксировали две мощные вспышки. К началу сентября завершился период повышенной активности, продлившийся порядка десяти дней.